Berserk: Gatsu prima dell'Eclissi in una maestosa statua da collezione

Prima dell'Eclissi che stravolse la sua esistenza, Gatsu era uno dei migliori combattenti della Squadra dei Falchi. Insieme Grazie alle abilità persuasive di Griffith, contribuì alla crescita della fama del gruppo nelle Midlands, e per onorare quei giorni dell’epoca d’oro di Berserk, Panda Studio ha presentato una nuova statua del protagonista.

Come potete vedere nelle immagini riportate in fondo alla pagina, Gatsu viene presentato con la sua armatura normale, con qualche piastra d’acciaio sulle spalle, una semplice copertura sul torace, e il lungo mantello scarlatto. Non avendo affrontato gli orrori dell’Eclissi scatenata da Griffith, ha ancora il braccio sinistro e l’occhio destro, con il quale sostiene uno spadone.

Nonostante avesse un equipaggiamento meno efficace dell’armatura del berserker e dell’iconica Ammazzadraghi, ricevuta in dono dal fabbro Godot. Gatsu era comunque impressionante sul campo di battaglia, arrivando persino ad uccidere oltre 100 uomini in una sola notte. La statua ripropone il suo design alla perfezione, con un’espressione decisa ma meno preoccupata e corrucciata del Gatsu più adulto.

La base è esagonale e piuttosto semplice, dove compare solo il simbolo della squadra dei falchi nel lato frontale. Alta 62 centimetri e realizzata in resina, la statua arriverà sul mercato entro la fine del 2024, ma è già possibile prenotarla al prezzo di 585 euro. Prima di salutarci, ecco tutto ciò che vorremmo vedere in un nuovo adattamento anime di Berserk, e la cronologia della storia di Gatsu. Fateci sapere cosa ne pensate di questa statua da collezione dedicata a Gatsu lasciando un commento qui sotto.

