Berserk: un Gatsu al femminile in questo cosplay da cavaliere nero

Ci sono tante creazioni che affollano le fumetterie del paese del Sol Levante, ma solo alcune di queste hanno fatto la storia. Alcuni di questi titoli sono ancora in corso, nonostante la loro pubblicazione sia iniziata negli anni 2000, negli anni '90 o ancora più indietro, negli anni '80. E tra queste c'è la fortunata Berserk di Kentaro Miura.

Berserk ha avuto uno sviluppo travagliato: proseguito abbastanza velocemente nelle prime fasi, con il giovane mangaka Miura che metteva tutta la sua visione oscura e terrificante nelle prime saghe, poi cambia con la maturazione del mangaka, che si prende anche più tempo per la sua produzione. Al momento, la storia è nelle mani di Koji Mori e di Studio GAGA, che stanno portando avanti il lascito di Kentaro Miura.

Lascito che non è stato fortunato con gli adattamenti, dato che gli anime di Berserk non sono riusciti a realizzare il pieno potenziale di questa storia, con numerosi remake tentati negli anni e con risultati non sempre ragguardevoli. Rimane quindi il manga l'opera principale, più famosa e amata, con le sue tavole oscure e gli accadimenti orripilanti.

In ogni caso, Berserk rimane il dark fantasy più amato anche grazie ai suoi personaggi, e non solo con le sue atmosfere. Il cavaliere nero Gatsu incarna perfettamente il guerriero spietato e ansioso di combattere, di uccidere, di massacrare tutti i suoi nemici, coloro che hanno fatto vivere a lui e ai suoi cari un'esperienza terribile dalla quale non si è mai ripreso.

E questo cosplay di Gatsu al femminile con l'armatura del Berserker si vuole vendicare. Corazzato e con la sua Ammazzadraghi a portata di mano, non esiterà a distruggere con un colpo i demoni che si piazzeranno lungo il suo cammino.