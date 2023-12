Berserk: Gatsu ferito in battaglia in un cosplay da vero combattente

Cresciuto tra i campi di battaglia, Gatsu è uno dei protagonisti dal passato più oscuro e tormentato nel mondo dei manga, ma anche uno dei combattenti più letali e brutali. La sua grande abilità e tenacia sono state immortalate in un cosplay molto fedele, dedicato ad uno dei momenti più importanti dell'apprezzata saga dell’Epoca d’Oro di Berserk.

Dopo essersi allontanato dal gruppo guidato dal padre adottivo Gambino, Gatsu ha intrapreso un percorso solitario, nel quale riuscì a catturare l’attenzione del giovane capitano della Squadra dei Falchi: Grifis. Tra i due nacque un’amicizia molto profonda, dopo che Grifis riuscì a convincerlo ad entrare nella squadra, e in breve tempo Gatsu raggiunse il titolo di miglior guerriero tra i compagni.

Un appellativo rivelatosi vero soprattutto quando dovette affrontare oltre 100 uomini in una notte, e riuscì a cavarsela solo con qualche ferita e una grande fatica. L’appassionato conosciuto come mrc.player ha voluto quindi ricordare quell’evento così rilevante nella giovinezza di Gatsu vestendone i panni, con un’armatura semplice, uno spadone semplice e certamente non letale come la leggendaria Ammazzadraghi.

Come potete vedere dalle immagini riportate nel post in calce, questo cosplay di Gatsu, ricrea molto bene una delle scene più emozionanti dell’arco dell’epoca d’oro, anche grazie all’ambientazione boscosa scelta per le foto. Ricordiamo che il capitolo 376 di Berserk è stato rinviato al 2024, e vi lasciamo alle parole di Koji Mori sull’epilogo del manga.