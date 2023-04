Berserk: Gatsu e Grifis nelle nuove figure di Tamashii Nations

Il manga di Berserk è tornato dopo mesi, e in attesa di scoprire come proseguirà la drammatica storia di Gatsu, passata totalmente in mano allo studio Gaga e Kouji Mori in seguito alla scomparsa del maestro Miura, Tamashii Nations ha presentato due nuove action figure da collezione, che si aggiungeranno al loro catalogo a fine 2023.

Berserk affronta temi profondi con una resa il più delle volte realistica e volta quindi a rendere ancor più drammatica l’esistenza di Gatsu, giovane ragazzo condannato ad affrontare demoni e creature estremamente pericolose, con un unico obiettivo: vendicarsi di Grifis, suo ex compagno d’armi che decise di sacrificare la Squadra dei Falchi per diventare membro della Mano di Dio e ottenere più potere.

Già dai colori predominanti nel loro design, il nero per Gatsu e il bianco per Grifis, si percepisce una certa relazione e opposizione tra i due, culminata nei diversi scontri rappresentati durante la narrazione. Per sottolineare questa rivalità, nata però da una profonda amicizia, gli artisti di Tamashii Nations hanno realizzato le due action figure che potete vedere in calce.

Caratterizzate da un’ottima cura complessiva nel design, e nel rappresentare piccoli particolari come il Marchio dei Dannati sul collo si Gatsu o le rifiniture dell’armatura indossata da Grifis, le figure sono alte circa 15 centimetri e sono dotate di aggiunte, tra cui l’enorme Ammazzadraghi del protagonista e il regalo cavallo di Grifis. In arrivo nel corso del quarto trimestre del 2023, le figure sono già prenotabili a 84,90 euro quella di Gatsu e 114,90 euro quella di Grifis.

In conclusione, vi lasciamo scoprire quale sarebbe l’allineamento di Grifis in Dungeons & Dragons, e alla data d’uscita del volume 42 di Berserk.