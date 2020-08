Berserk: Gatsu incontra Hollow Knight in una bellissima fanart

L’opera ormai trentennale di Kentaro Miura, Berserk , è una delle serie più dark e sanguinose ad essere mai apparse nell’industria manga ed anime, e un fan ha voluto unire in una splendida fanart questo mondo soprannaturale con quello del videogiocoHollow Knight.

Quando è stato pubblicato, il metroidvania firmato Team Cherry ha riscosso un enorme successo, sia per la dettagliata realizzazione artistica, sia per il tetro e pericoloso mondo che i giocatori si trovano a dover affrontare nei panni di un insetto guerriero.

Visto questo parallelismo con le tragiche avventure che hanno segnato l'intera esistenza di Gatsu, l'utente @maxschreck616 ha realizzato una preziosa illustrazione dell'avventuriero insetto con l'indistinguibile armatura del protagonista di Berserk e la maestosa spada Ammazzadraghi. Proprio nell'ultimo capitolo inoltre, l'autore ci ha finalmente spiegato le origini dell'armatura del Berserker, che sembra nascondere più poteri di quanto si possa credere.

Il risultato è a dir poco sorprendente, con anche riferimenti ad eventi molto importanti nell'universo narrativo di Miura, come l'Eclissi, che ha segnato un punto di non ritorno per Grifis, Gatsu e gli altri membri della Squadra dei Falchi.

Ricordiamo che Berserk è di nuovo in pausa, e i lettori dovranno aspettare diverse settimane prima della pubblicazione del capitolo 362, e vi lasciamo ad un fedelissimo cosplay di Grifis.