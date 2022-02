Berserk: Gatsu è incredibile nell'illustrazione firmata dal fumettista David Finch

Berserk è un’opera unica nel vasto panorama dei manga odierni. Il compianto maestro Kentaro Miura è riuscito a creare un mondo dark fantasy incredibile, capace di influenzare molti artisti anche al di fuori del settore del fumetto giapponese, tra cui David Finch, celebre fumettista che ha voluto omaggiare la serie con un fantastico disegno.

Ultimamente capita spesso che illustratori e artisti famosi a livello mondiale dedichino illustrazioni ai loro manga preferiti, donando una prospettiva inedita riguardo quei determinati personaggi o universi narrativi. Finch, artista canadese che ha dedicato gran parte della sua carriera a serie Marvel Comics, quali Uncanny X-Men, Vendicatori, e Moon Knight, prima di passare ad occuparsi del progetto Rinascita alla DC Comics nel 2010, ha aperto un suo canale YouTube dove carica video guide e spesso intrattiene anche con delle live stream.

Nell’ultimo Monday Night Draw, l’artista ha realizzato la splendida illustrazione di Gatsu di Berserk che potete vedere nel post in calce alla notizia. L’attenzione ai molti dettagli che caratterizzano il design originale del protagonista, come il braccio meccanico, la sua preziosa spada Ammazzadraghi, e la resa del mantello rovinato e della stessa lama incrinata in più punti, rendono l’interpretazione un magnifico omaggio all'iconico Guerriero Nero. Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione riservata ai commenti.

