Berserk: Gatsu è il letale Guerriero Nero in un perfetto busto da collezion

Berserk racconta la drammatica vita di Gatsu, un uomo perseguitato dalla tragedia. Al centro di un’esistenza costellata di drammi, tradimenti e sofferenze, il Guerriero Nero ha dovuto abbracciare più e più volte la via della violenza, scatenando la straordinaria forza dell’Ammazzadraghi e dell’Armatura del Berserker contro abomini e mostruosità.

Il viaggio di vendetta intrapreso da Gatsu, per affrontare colui che un tempo era stato un suo caro amico, quasi un fratello, e leader della squadra dei falchi che ha condannato con l’Eclissi, ha portato Gatsu e i suoi compagni, tra cui l’amata Caska, verso percorsi incerti e pericolosi. In attesa di scoprire cosa accadrà nel misterioso impero orientale guidato da Ganishka, e del ritorno del manga col capitolo 376, gli artisti di Vlad Collectibles hanno quindi deciso di onorare la spettacolare brutalità di Gatsu in combattimento realizzando un busto da collezione in grado di restituire l’inquietante ghigno dipinto sul suo volto mentre si prepara a uccidere l’ennesimo mostro.

Alto oltre un metro, e in scala 1:1, il busto appare incredibilmente dettagliato, con grande attenzione posta nella resa delle texture dell’armatura, del mantello e anche degli effetti degli occhi dell’elmo a forma di lupo. Disponibile in due versioni, la base senza elmo e la completa con entrambi i volti intercambiabili, il busto arriverà sul mercato alla fine del 2024, ma per i collezionisti più frementi è già possibile pre-ordinarlo al prezzo di 980 euro per la versione base o 1045 per la versione deluxe.

