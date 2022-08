Berserk: Gatsu diventa una maestosa statua da collezione da 1600 dollari

La perdita di un autore come Kentaro Miura ha duramente segnato il settore del fumetto giapponese. La sua opera principale, Berserk continua ad essere influente in vari media, grazie all’originalità di quell’immaginario così oscuro e interessante, e Prime One Studio ha voluto omaggiare la storia di Gatsu con un prestigioso pezzo da collezione.

In attesa di scoprire come proseguirà il racconto del Guerriero Nero, ora totalmente in mano a Kouji Mori, amico fraterno del maestro Miura, e ai talentuosi artisti dello studio Gaga, Gatsu è stato immortalato in una delle statue più dettagliate e preziose mai realizzate. Come potete infatti vedere dall’immagine promozionale che trovate in calce, il protagonista è stato riprodotto in maniera impeccabile sotto ogni punto di vista. Dal ciuffo di capelli bianchi, alla resa di ogni placca che costituisce l’iconica armatura del Berserker, fino alle macchie di sangue e ai graffi presenti sull’Ammazzadraghi, ogni particolare è stato curato nei minimi dettagli.

Alta circa 121 centimetri, con tanto di base dove viene riportato il marchio dei dannati illuminato da dei led, la statua arriverà sul mercato nel quarto trimestre del 2023, ed è già pre ordinabile al prezzo di 1600 dollari americani, circa 1550 euro al cambio attuale. Ricordiamo che il manga di Berserk sarà in pausa fino a settembre, e vi lasciamo ad uno straordinario video fanmade di Gatsu contro Lucine.