Berserk: un Gatsu poderoso nel cosplay dell'italiano Taryn

Berserk è uno dei manga dark fantasy più famosi di sempre. L'opera di Kentaro Miura ha reso il mangaka immortale, grazie anche a una pubblicazione estremamente lunga e a toni ed eventi che rimangono impressi nella mente del lettore. Fin dalla sua nascita, Gatsu ha abbracciato la morte, con la sua vita pervasa dalla rovina.

La sua avventura nel mondo, tra viaggi in solitaria e collaborazioni con la banda di Gambino o l'Armata dei Falchi, lo hanno reso uno dei personaggi più celebri del mondo del fumetto. Ci sono tanti omaggi a Gatsu, sia da parte di chi è cresciuto con Berserk che da chi l'ha scoperto soltanto negli ultimi anni. L'epopea del cavaliere nero però ancora deve finire, con i nuovi capitoli di Berserk che lo hanno rimesso al centro della scena dei manga, anche se non più sotto la sapiente mano di Kentaro Miura.

Il cosplayer italiano Taryn non fa mancare il suo omaggio al protagonista di Berserk con delle foto perfettamente realizzate. Questo cosplay di Gatsu esprime tutta la forza del cavaliere nero che, anche senza armatura del Berserker dispone di una forza esagerata per un umano, e per capirlo basta osservare il gigantesco spadone Ammazzadraghi che porta sulla schiena. Il resto però non va sottovalutato, con tanti dettagli curati molto bene da Taryn.