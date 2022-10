Berserk: Gatsu finalmente a riposo in questa figure da 760 euro

La storia di Gatsu è quella di un'avventura travagliata e tormentata dalle ambizioni del proprio migliore amico che lo hanno condotto ad assaporare alcune delle paure più grandi per ciascun essere umano. Il capolavoro di Kentaro Miura, Berserk, non poteva che essere un vero e proprio cult della cultura manga.

Il capitolo 371 di Berserk si farà attendere molto visto che la rivista Young Animals! ha già annunciato che il manga tornerà il 9 dicembre. Il nuovo numero ha chiuso la Saga dell'isola degli Elfi, tuttavia il riposo per il nostro eroe tarderà ad arrivare visto che nuovi avvenimenti sul finale dell'arco narrativo hanno nuovamente gettato lo spadaccino nero nell'oblio della rabbia e della paura.

A concedere del meritato riposo ci ha pensato BAO Studio, un'azienda specializzata in modellini in scala che ha dedicato al protagonista di Berserk una statuetta, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che lo ritrae appoggiato su un albero visibilmente stanco dopo un estenuante battaglia, come si può vedere dalle macchie di sangue. La figure è già preordinabile con un acconto di 200 euro a cui andranno ad aggiungersi ulteriori 560 euro al momento della spedizione prevista nel secondo quadrimestre del 2023.

