Berserk: Gatsu torna nell'armatura del berserker nel busto di Max Factory

Da quando il mondo ha dovuto dire addio al maestro Kentaro Miura, Berserk è diventata una delle opere seinen più popolari. Dopo ristampe ed edizioni deluxe del manga, e la Memorial Edition dell’arco dell’Epoca d’Oro, la storia di Gatsu continua a ricevere nuove figure e statue da collezione, come l’ultimo busto targato Max Factory.

L’opera di Miura è costellata di magia, artefatti, e oggetti che riconducono ad un immaginario fantasy ambientato in un mondo fermo all’epoca medievale. Tra questi si trovano la preziosa, quanto pericolosa, armatura del Berserker, indossata in passato dal misterioso Cavaliere del Teschio, e la gigantesca Ammazzadraghi, spada forgiata dal fabbro umano Godo. Da quando ha iniziato ad usarli costantemente, Gatsu non ha più potuto fare a meno né dell’armatura né della spada, poiché sfruttandole insieme riesce ad affrontare nemici dalla forza straordinaria.

Per onorare le gesta del Guerriero Nero nella sua forma definitiva e più pericolosa, Max Factory ha realizzato un busto che potete vedere nelle immagini in calce. Alto circa 10 centimetri, il busto appare molto dettagliato, dai particolari sull’armatura, agli occhi rossi, fino alla resa dell’Ammazzadraghi. In arrivo sul mercato nel corso del quarto trimestre del 2023, il prodotto è già prenotabile al prezzo di 70 euro.

Fateci sapere cosa ne pensate di questo piccolo busto dedicato a Gatsu lasciando un commento qui sotto. Per concludere, ricordiamo che il volume 42 di Berserk uscirà nel corso del 2023, e vi lasciamo alla data d’uscita del capitolo 372, confermata dal team dello Studio Gaga e da Hakusensha.