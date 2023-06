Berserk: Gatsu VS Griffith in questa fan art in bianco e nero

Tra i manga dark fantasy che hanno fatto la storia c'è Berserk, il racconto scritto e disegnato da Kentaro Miura fino alla sua morte. Ambientato in un mondo oscuro e crudele dal sapore medioevale, la serie segue le avventure di Gatsu, un guerriero solitario in cerca di vendetta: è infatti deciso a sconfiggere Griffith, il suo vecchio alleato.

Griffith è un personaggio complesso e ambizioso, il leader dell'Armata dei Falchi e un carismatico stratega militare. Durante la storia, si sviluppa un legame stretto tra Gatsu e Griffith, ma alla fine la tradimento e l'ambizione di quest'ultimo portano a uno spietato sacrificio che coinvolgerà il protagonista, portandolo verso questo sentiero di vendetta. Il duello a distanza tra Gatsu e Griffith rappresenta un conflitto simbolico tra due visioni opposte di potere e libertà, mentre il combattimento fisico sarà uno dei momenti topici di Berserk, una volta che il manga, ora gestito da Koji Mori e i disegnatori di Studio GAGA, raggiungeranno il finale della storia.

L'illustratore Warrick Wong ha una grande passione per manga e anime. Dopo aver realizzato tanti anni fa un disegno per l'addio a Kentaro Miura, è tornato a occuparsi di Berserk. E stavolta il tema principale cade proprio sulla dicotomia del protagonista e dell'antagonista, dei due ex amici e compagni che sono diventati acerrimi nemici a causa degli eventi dell'Eclisse. E così in quest'illustrazione in bianco e nero emerge la sfida tra Gatsu e Griffith, con il cavaliere nero da una parte e il falco bianco dall'altra, con i loro due colori principali che si contrastano a vicenda.

In tempi recenti, Warrick Wong ha anche realizzato un'immagine con i mugiwara di ONE PIECE riuniti a Wano.