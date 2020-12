Niente Berserk a gennaio? L'anteprima della rivista Young Animal parla chiaro

In Italia i fan di Berserk possono consolarsi con il nuovo cofanetto di Planet Manga, che tra pochissimi giorni saranno messi a disposizione nelle fumetterie nostrane. Ma per chi sta attendendo un nuovo capitolo del manga di Kentaro Miura è ormai un'attesa dopo l'altra.

Sembra già passato tanto tempo dalla pubblicazione di Berserk 362 sulla rivista Young Animal di Hakusensha. La rivista quindicinale non ha infatti più pubblicato Berserk dal mese di ottobre probabilmente per i tempi richiesti da Kentaro Miura per la realizzazione delle nuove tavole.

In questi giorni la rivista Young Animal sta per tornare in Giappone e come era già stato annunciato Berserk non c'è. Ci sarà nel prossimo numero? L'anteprima sembra proprio voler distruggere ancora una volta i sogni dei fan. Nelle pagine trapelate in rete e poi riprese da alcuni insider, come Manga Mogura che potete vedere in basso, è stato confermato che nel numero dell'8 gennaio 2021 non risulta esserci il nome di Berserk nell'elenco dei manga che saranno pubblicati.

Di conseguenza l'unica possibilità di vedere Berserk a gennaio sarà nel numero del 24 del prossimo mese. E voi invece quando pensate che sarà pubblicato il capitolo 363 di Berserk?