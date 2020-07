Berserk: un giovane fan impugna la gigantesca Ammazzadraghi, il video diventa virale

Il mondo oscuro di Berserk ruota intorno al protagonista Gatsu, un uomo nato da una donna morta e che fu addestrato a diventare un guerriero. Tra mille pericoli e battaglie impossibili, Gatsu riuscì a fuggire miracolosamente all'eclissi e a dotarsi di un nuovo armamentario. Tra questi c'era l'enorme Ammazzadraghi, uno spadone enorme.

Dal suo creatore fu definito un semplice ammasso di ferro gigante, ma l'Ammazzadraghi è diventata col tempo una delle armi più iconiche del mondo degli anime e dei manga. Maneggiata da Gatsu, la rivedremo probabilmente nel capitolo 361 di Berserk. Tuttavia un giovane fan ha deciso di farcela rivedere con largo anticipo grazie a un video simpatico diventato poi virale.

Su Reddit, nel sub dedicato a Berserk, in quella che sembra una fiera medievale con tanto di rappresentazioni di combattimenti con armi e scudi, uno dei partecipanti porta la gigantesca Ammazzadraghi. Il video mostra un suo attacco al rallentatore che poi esplode in un fragoroso clang nel momento in cui tozza con lo scudo nemico. Per fortuna, il ragazzino ha portato con sé solo una versione ridotta dell'Ammazzadraghi, dato che quella reale sarebbe stata impossibile anche solo da sollevare.

Intanto, dopo il capitolo 361, Berserk tornerà in pausa.