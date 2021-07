Berserk: Griffith prende vita nel realistico cosplay di Lay

La scomparsa di Kentaro Miura ha lasciato un voragine immensa nel cuore dei milioni di fan di Berserk in tutto il globo e della cultura manga. Nonostante la dipartita del maestro il suo grande capolavoro continua a pulsare nel cuore degli appassionati come dimostrano le numerose manifestazioni di creatività a tema.

Anche se il destino del manga è appeso ad un filo, come attestano le parole della casa editrice che ha confermato come ancora nessuna decisione sia stata presa in merito al futuro della serializzazione di Berserk, il franchise continua ad essere un'opera imponente. Il supporto dei fan al fumetto di Miura è a dir poco encomiabile, merito soprattutto di alcuni splendidi cosplay.

L'ultimo di questi è del noto artista Lay, che vanta qualcosa come 150 mila follower solo su instagram, che ha riscosso davvero un forte clamore all'interno della community dedicata. La sua realistica interpretazione di Griffith, il villain principale della storia, ha davvero lasciato diversi fan a bocca aperto, merito di una fedeltà studiata nei minimi particolari. Ad ogni modo, potete ammirare il cosplay in questione nello spazio tra gli allegati in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.