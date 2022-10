Berserk: il guerriero che uccise 100 uomini nella figure di Bao Studio

La storia di Gatsu, raccontata in Berserk è costellata di morte, sofferenza e tradimenti. Prima dell’Eclissi però, il Guerriero Nero ha vissuto alcuni dei momenti più belli e significativi al fianco della Squadra dei Falchi, conoscendo l’importanza dei legami e dimostrando il suo incredibile valore sul campo di battaglia.

L’incontro con Grifis e la quotidianità vissuta al fianco dei suoi compagni ha donato a Gatsu un periodo più spensierato, smussando anche i lati più scontrosi del suo carattere, e donandogli l’opportunità di brillare sul campo di battaglia e di essere protagonista assoluto di imprese incredibili, aumentando il prestigio della Squadra dei Falchi nel Regno delle Midlands.

Tra queste una delle prime e più importanti è narrata nel capitolo 21 del manga, intitolato “Sopravvivere”, dove in una notte Gatsu riesce da solo a respingere Adon Koborwitz e i suoi cento uomini. Quando Caska, allontanata da quella minaccia dallo stesso protagonista, torna con Judeau e gli altri sul luogo, vede Gatsu, sfinito dalla battaglia, appoggiato ad un albero, e con la lunga spada insanguinata.

Un momento che gli artisti di Bao Studio hanno voluto ricordare con la figure che potete vedere in fondo alla pagina. Alta 42 centimetri, la statua ripropone la scena in maniera incredibile, con estrema cura nella resa dei minimi dettagli. Per chi fosse interessato ad acquistarla è già possibile pre ordinarla al prezzo di 760 euro, per riceverla nel terzo o quarto trimestre del 2023.