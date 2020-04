Berserk: Guts, Casca e Griffith prendono vita in tre meravigliose Concept Art realistiche

Il Guerriero Nero è recentemente tornato in azione nel capitolo 360 di Berserk, ed ormai da qualche giorno sul web non si parla d'altro. Il gradito ritorno del manga di Kentaro Miura ha ovviamente riacceso la passione dei fan, ed è proprio a questo proposito che oggi vogliamo mostrarvi tre particolari artwork che vi lasceranno a bocca aperta.

In calce potete dare un'occhiata alle Concept Art dell'artista David Muller, dedicate rispettivamente al protagonista di Berserk, alla bellissima Casca e al villain Griffith. Una Concept art è sinonimo di un'illustrazione concepita in modo da presentare diversi punti in comune con la realtà, ed è per questo che l'immagine visibile in calce presenta dei tratti più "realistici" rispetto a quelli di Miura, quasi da live-action.

Le immagini hanno subito trovato l'apprezzamento della fan base, che ha premiato l'utente con quasi 6000 upvote complessivi. Dalla cura nelle sfumature al tratto utilizzato, tutto sembra sposarsi alla perfezione con lo stile dell'ambientazione creata dal mangaka.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di altri artwork simili invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla fan art di Berserk realizzata da Ryan Stegman, artista di Venom.