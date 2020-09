Berserk: Guts indossa l'Armatura del Berserk nell'imbattibile cosplay di un fan

Andrew Chipotle, giovane cosplayer americano con una grande passione per Berserk, ha recentemente conquistato Reddit sfoggiando uno dei migliori costumi di sempre, ricevendo il plauso di migliaia di utenti. Il cosplay lo vede con indosso l'Armatura del Berserk, mentre impugna l'iconica Ammazzadraghi e con alle spalle uno sfondo innevato.

Il ragazzo non è molto famoso sui social, ma nutre una grande passione per il lavoro di Kentaro Miura, come sicuramente noterete dopo aver dato un'occhiata ai dettagli. L'armatura è stata realizzata a mano, così come la spada, e la foto è stata presumibilmente scattata lo scorso inverno. Su Instagram non è facile ricevere feedback in un mondo affollato come quello dei cosplayer, ma Reddit ha immediatamente premiato l'impegno dell'utente.

Si tratta di un interessante cambio di rotta rispetto ai soliti "sexy cosplay" che da anni impazzano sul web, ed è sempre positivo vedere le reazioni dei fan a un lavoro tanto meticoloso. A proposito dell'Armatura del Berserk poi, vi ricordiamo che Miura ha parlato delle sue origini nell'ultimo capitolo del manga, distribuito lo scorso luglio.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questo cosplay? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan dell'opera poi, non potete davvero perdere l'occasione di dare un'occhiata all'epica mod di The Witcher 3 comparsa in rete il mese scorso.