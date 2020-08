Berserk: Guts uccide demoni e altre mostruosità in The Witcher 3 grazie ad un'epica mod

Berserk è indubbiamente una delle opere più apprezzate di tutti i tempi ma, purtroppo, nonostante il successo, non è mai stato realizzato un videogioco di alta fascia in grado di far rivivere ai fan le avventure del Guerriero Nero. Un utente Reddit ha ovviato al problema autonomamente, pubblicando l'interessante mod visibile in calce.

Il video mostra il Guerriero Nero mentre imbraccia l'iconica Ammazzadraghi, prima di iniziare ad uccidere uno dopo l'altro alcuni ghoul presenti nella gigantesca mappa del Velen. Per ora la produzione di un videogioco che ripercorra interamente le avventure di Guts rimane improbabile, ma una mod del genere rappresenta sicuramente un ottimo punto d'incontro, specie considerando la somiglianza tra alcune mostruosità presenti in The Witcher 3 e quelle dell'opera di Miura.

A proposito di Kentaro Miura, vi ricordiamo che recentemente è stato pubblicato il capitolo 361 di Berserk, e che il mangaka ha annunciato una nuova pausa di durata indefinita. La prossima uscita comunque è prevista per l'anno corrente, sempre sulle pagine di Young Animals.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la mod? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Per ingannare l'attesa, poi, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo divertente video con protagonista un giovane fan della serie.