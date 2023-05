Berserk e Halo si mischiano in questa fanart con Gatsu e Masterchief con armi invertite

Berserk è un manga dalla trama oscura e intensa creato da Kentaro Miura, in proseguimento ancora oggi grazie a un gruppo di autori che ha raccolto l'eredità del leggendario sensei. Ambientata in un mondo medievale fantasy, si assiste alle vicende di Gatsu, un guerriero spietato e solitario che combatte creature sovrannaturali per vendetta.

L'opera di Miura ha guadagnato un seguito di fan devoti che apprezzano la sua trama avvincente e i suoi personaggi complessi. Nonostante la sua pubblicazione abbia subito alcune interruzioni nel corso degli anni, Berserk è rimasto un punto di riferimento nel genere dark fantasy e ha influenzato molti altri autori e artisti.

Da un genere all'altro, passiamo ora al famoso videogioco sparatutto in prima persona, Halo. Creato da Bungie Studios e ora sviluppato da 343 Industries, Halo è diventato un'icona del mondo dei videogiochi. La serie si svolge in un futuro distante, dove il giocatore assume il controllo del super soldato conosciuto come Master Chief e combatte una feroce guerra contro una razza aliena chiamata Covenant. L'enorme successo di Halo ha portato alla creazione di una vasta serie di sequel, spin-off e libri che espandono l'universo del gioco. Halo ha lasciato un'impronta duratura nell'industria dei videogiochi e continua ad essere considerato uno dei migliori sparatutto in prima persona di tutti i tempi.

Cos'hanno in comune questi due universi? Poco e nulla: uno di matrice occidentale, l'altro di matrice orientale, uno ambientato in un futuro fantascientifico e l'altro in un mondo passato in stile dark fantasy. Eppure l'illustratore Gazedsouls li ha uniti in questa fan art con Gatsu e Masterchief insieme. Gatsu passa la sua Ammazzadraghi al soldato, il quale dà la propria arma al cavaliere nero. Un crossover davvero particolare ma molto ben realizzato.

E se volete Gatsu, guardate questa statuetta dell'armatura del berserker.