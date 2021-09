Berserk: l'iconica armatura di Grifis riprodotta alla perfezione alla mostra di Tokyo

La grande mostra commemorativa dedicata al lavoro di Kentaro Miura, organizzata a Tokyo, contiene numerose tavole che ripercorrono la tragica esistenza di Gatsu, protagonista di Berserk, e tra tutto il materiale presente, oltre a statue e figure in edizione limitata, si trova una fedele riproduzione dell'armatura bianca di Grifis.

Prima della quinta Eclissi, l'evento che cambiò per sempre la vita di Gatsu e Caska, entrambi facevano parte della Squadra dei Falchi, il gruppo di giovani guerrieri che guidati dal capace e astuto Grifis erano riusciti a farsi un nome nelle Wildlands, venendo considerati tra gli avversari più pericolosi contro cui trovarsi in battaglia.

Così come l'armatura del Berserker è diventata ormai un'icona dell'opera di Miura, lo stesso può dirsi per l'armatura indossata da Grifis, sia da capitano della Squadra dei Falchi, sia da Phemt della Mano di Dio. Tratto distintivo è sicuramente l'elmo, che richiama in qualche modo il muso del falco, con i particolari attorno alle fessure per gli occhi, e la punta, il becco, che chiude la parte superiore.

Presentato come uno dei prodotti esclusivi della mostra The Great Berserk Exhibition, Kentaro Miura: 32 Years of Artistry, una perfetta riproduzione dell'armatura di Grifis è stata condivisa dalla pagina Twitter @kensinaow tramite l'immagine che potete trovare in calce. Un incredibile omaggio esclusivo, che aggiunge valore ad una delle iniziative più importanti mai realizzate nei confronti del talento artistico di Miura.

Per concludere vi lasciamo al trailer di Berserk Fan Series, una serie anime fanmade che ripercorre gli eventi della saga del Guerriero Nero, nello specifico la battaglia contro il Conte.