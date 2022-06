Berserk: l'iconica cover del volume 28 prende vita nella figure di Good Smile

L’interesse e la passione nutriti nei confronti di un’opera come Berserk non sembrano essersi mai fermati. La morte del maestro Miura ha lasciato un vuoto incolmabile nel settore, e dopo la conferma della continuazione della serie con la supervisione del suo caro amico Kouji Mori, arriva anche un’altra gradita novità per i fan collezionisti.

Nel corso dei 33 anni di pubblicazione, e di 41 volumi, Kentaro Miura ha realizzato delle splendide illustrazioni destinate alle copertine, tra le quali si trovano diverse scene e immagini rimaste impresse nella memoria dei lettori. Una delle più iconiche è sicuramente la cover del volume 28, dove Gatsu appare nella potente armatura del Berserker, introdotta qualche capitolo prima, con il lungo mantello nero che si fonde con la notte, una gigantesca luna sullo sfondo e l’immancabile Ammazadraghi appoggiata sulla spalla destra.

Una scena ripresa anche di recente all’uscita di Elden Ring, poiché nell’ultimo titolo di FromSoftware è presente un’armatura piuttosto simile a quella indossata da Gatsu. Per onorare quindi questa spettacolare cover gli artisti di Good Smile hanno realizzato la figure che potete vedere in calce. Alta 28 centimetri la riproduzione appare perfetta e particolarmente dettagliata. Per chiunque fosse interessato ad acquistarla è possibile pre ordinarla sul sito del produttore al prezzo di 77,90 euro, per riceverla tra il primo e il secondo trimestre del 2023. Diteci cosa ne pensate nei commenti.