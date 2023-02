La Berserk Icons Black Gold Collection arriva con Planet Manga

Nell'estate del 2022 Planet Manga annunciava l'iniziativa Icons Black Gold Collection, che giunge oggi al suo penultimo appuntamento. L'esclusiva card da collezione del mese di febbraio 2023 è dedicata a Berserk.

Dopo la morte di Kentaro Miura la storia di Berserk sta proseguendo nelle mani di Koji Mori e Studio GAGA. I lettori sono in attesa dell'uscita di Berserk capitolo 372, ma per i fan italiani arrivano nel frattempo una splendida rarità.



Sui propri social media ufficiali Planet Manga di Panini Comics ha presentato ufficialmente la Icons Black Gold Collection di Berserk. La card da collezione, che rappresenta il Marchio del Sacrificio, non è vendibile separatamente e può essere ottenuta come omaggio solamente effettuando un ordine di minimo 75 euro che includa almeno un prodotto Planet Manga sullo store ufficiale Panini.it nel mese di febbraio 2023.



La card diverrà sicuramente un prodotto ricercatissimo, imperdibile per ogni vero appassionato dell'opera del compianto Miura. Vi ricordiamo inoltre che con Planet Manga è arrivata la Berserk Deluxe Edition, edizione definitiva del manga da 50 euro a volume. Il secondo volumetto di questa collezione arriverà a fine marzo 2023, come anche l'ultimo appuntamento con la Planet Manga Icons Black Gold Collection che celebrerà Bungo Stray Dogs Kafka Asagiri e Sango Harukawa.