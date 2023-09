Berserk: l'importanza del finale dell'opera nelle parole di Kouji Mori

Assumersi la responsabilità di continuare un’opera come Berserk, considerata una delle migliori serie manga mai realizzate ed estremamente influenti in vari settori dell’intrattenimento, ha rappresentato una vera e propria sfida per Kouji Mori, mosso dal desiderio di rendere onore al suo migliore amico, il maestro Kentaro Miura.

Ultimamente Mori ha parlato delle difficoltà riscontrate nei mesi successivi alla morte di Miura riguardo la decisione di continuare o meno il suo capolavoro. Grazie alle pressioni degli artisti dello studio GAGA, e ai dettagli che Miura gli aveva rivelato, Mori decise di prendere le redini della serie, da poco giunta all’inizio di un nuovo arco narrativo col capitolo 374.

“Miura-kun era un genio che possedeva grandi capacità, meccanismi narrativi, abilità artistiche, e un forte entusiasmo nel completare il progetto. Per questo ho pensato che fosse impossibile continuare Berserk senza Miura”, così Mori ha parlato delle difficoltà riscontrate poco dopo la morte dell’amico. Non era sicuro di poter riuscire a continuare la storia con un racconto degno di farne parte.

L’autore ha poi continuato: “tuttavia, volevo lasciare al mondo l’idea che il mio migliore amico aveva in mente, e non volevo limitarmi a produrre uno stupido libretto, dove avrei aggiunto illustrazioni a caso, per dire come voleva che finisse la storia. Dovevo fare qualcosa per onorarlo”.

Un compito risultato possibile grazie al talento degli artisti dello studio, unito ai dettagli sul seguito della serie lasciati dallo stesso Miura: “aveva impostato una grande visione del mondo, e ci sono varie anticipazioni e foreshadowing, e diversi modi per mettere la parola fine alla storia. Questo racconto esiste per il finale”. Fateci sapere cosa ne pensate di queste rivelazioni da parte di Kouji Mori nei commenti.

