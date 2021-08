Berserk: le impressionanti reazioni dei fan all'annuncio del nuovo capitolo

Per quanto non venga specificato da nessuna parte se si tratti dell'ultimo capitolo effettivo, le aspettative dei fan sono elevatissime, e molti dichiarano addirittura che potrebbe trattarsi del miglior capitolo dell'anno, e altri proseguono con un countdown per il fatidico 10 settembre . E voi cosa vi aspettate dal capitolo 364? Vi ha colpito l'immagine promozionale pubblicata da Hakusensha? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione commenti.

È stata proprio l'immagine in questione, contenente numerosi dettagli e anticipazioni, a suscitare grande interesse nei lettori e fan della serie, che tra teorie e speculazioni hanno invaso i social con centinaia di post, di cui trovate una selezione in fondo alla pagina. Partendo dall'entusiasmo per il ritorno della drammatica avventura di Gatsu , basato comunque su una base scritta da Miura stesso , la maggior parte dei commenti si sofferma sulle scene mostrate, in particolare riguardo al Moonlight Boy.

AHHHHHHHH I JUST SAW THE OFFICIAL PROMOTIONAL IMAGE OF THE CHAPTER AND IT SHOWS SMALL GLIMPSES OF PANELS IM SCREAMINGGGGGGGGG (SPOILERS OF COURSE) pic.twitter.com/X1J6L6j9HN — Nathan (@berserkforever) August 10, 2021

THAT BERSERK 364 PREVIEW… OH GOD… pic.twitter.com/MSt9ITnFMt — STICKER (@StickerTricker) August 11, 2021

Episode 364 will be legendary. Even if it might be the last. Berserk. King of manga. RIP Miura. pic.twitter.com/iHgcJRUEMs — residentgrigo (V2) will #ReleaseTheAyerCut (@residentgrigo) August 12, 2021

Now that ch 364 is confirmed, there are 2 mysteries which are hopefully answered.



1. Casca's reaction to Moonlight Boy now that her memories are back and their confrontation along with Guts.



2. Flora - Skull Knight - Elf Queen connection and the taboo she committed.#Berserk pic.twitter.com/LqfsU3AsmA — Akshit Jain (@akshit_jain99) August 6, 2021

Berserk Chapter 364 Preview 😭😭



IM NOT READY FOR THIS. This is definitely the last Miura chapter.



AND WERE GETTING GUTS PIGGY BACKING MOON BOY AGAIN 😭❤ pic.twitter.com/9MWP4hQnTJ — SEN🔧 |🎨#ThankYouMiura✏| (@SenEto99) August 10, 2021

Berserk ch 364 coming out on September 10. Let's gooo pic.twitter.com/mBVReTH3JV — 🧠 (@donovangang) August 6, 2021

Berserk chapter 364 has the potential to be chapter of the year. That preview is insane — Huncho⁷ | Thank you Miura (@MoonlightHuncho) August 10, 2021

MAJOR BERSERK 364 SPOILERS but holy shit man i almost felt i was dreaming looking at these preview images if this really is the last episode miura completed the series is gonna end on a fucking bang pic.twitter.com/UES4Rzj80H — josh | Thank You Miura (@plzdontdoxme) August 10, 2021