Berserk incontra Chainsaw Man: una magnifica fanart unisce il design di Guts e Denji

Mentre il capitolo 364 di Berserk è stato nuovamente rinviato, creando quindi un periodo di pausa lungo quattro mesi, molti appassionati del genere dark fantasy continuano a mostrare particolare interesse nei confronti di Chainsaw Man, serie conclusa lo scorso dicembre, e un fan ha voluto unire i due universi in un'illustrazione.

Per quanto le due opere abbiano ben poco in comune se non la presenza di mostri, e l'inaudita violenza di alcuni scontri e scene d'azione, l'accattivante avventura del giovane Denji ha conquistato molti lettori, e di recente è stata annunciata anche la produzione di una trasposizione animata ad opera dello studio MAPPA, lo stesso della quarta stagione dell'Attacco dei Giganti e di Jujutsu Kaisen.

La storia di Gatsu appare più drammatica sotto diversi punti di vista, e a far avanzare la trama di Berserk non è solo la sua storia ma le interazioni con i personaggi con i quali una volta il protagonista aveva dei legami, aspetto che in Chainsaw Man si ritrova praticamente solo nel rapporto tra Denji e Pochita, il Diavolo Motosega. Nonostante le numerose divergenze tra le due serie, l'utente @LornCultist ha condiviso su Reddit l'incredibile disegno che trovate nel posto riportato in calce, dove si nota una perfetta fusione tra il design di Denji e Gatsu.

Ricordiamo che Miura ha confermato che l'ispirazione dietro la spada di Gatsu è legata a Ken il Guerriero, e vi lasciamo ad una maestosa statua dedicata allo Spadaccino Nero.