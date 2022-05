Berserk incontra Elden Ring: Gatsu affronta Godrick in una sensazionale fanart

Nella totalità degli ultimi titoli sviluppati da FromSoftware sono presenti molti aspetti ed elementi ispirati all’opera di Kentaro Miura, Berserk. In particolare in Elden Ring, i fan continuano ad individuare riferimenti e parallelismi, e per questo un appassionato ha deciso di unire i due universi in una spettacolare illustrazione.

Hidetaka Miyazaki e il suo team non hanno mai esitato a mostrato la profonda passione che nutrono nei confronti dell’oscuro, pericoloso e spietato mondo dove sono ambientate le avventure di Gatsu, e tra le decine di mostri, avversari e apostoli affrontanti nel corso degli anni, quale minaccia potrebbe mai rappresentare Godrick l’Innestato?

Uno scontro immaginato da un artista a dir poco talentuoso e che ha preso forma nella straordinaria illustrazione che trovate in calce, riportata su Reddit dall’utente HSTHE. In uno stile che tenta di emulare il tratto sporco e dettagliato di Miura, Gatsu è pronto ad affrontare con la sua fedele Ammazzadraghi il maestoso e inquietante Godrick, boss del primo legacy dungeon dell’ultima fatica targata FromSoftware. Fateci sapere come di consueto cosa ne pensate lasciando un commento.

Per concludere vi lasciamo al finale di Berserk immaginato da un fan in un ipotetico capitolo 365, e ad uno speciale di approfondimento dedicato ai misteriosi Bejelit.