Berserk incontra The Mandalorian con una stupenda fan art

Il brand di Star Wars si è notevolmente ampliato di recente. La saga al cinema ha visto il sopraggiungere dell'ultimo film della trilogia, Star Wars: L'ascesa di Skywalker, mentre la piattaforma Disney+ ha confezionato l'amato The Mandalorian. Non si può dire che sia successa la stessa cosa invece per Berserk, ancora rallentato da Kentaro Miura.

Il mangaka procede con molta calma nella produzione dei capitoli di Berserk e i fan probabilmente non si abitueranno mai a questi ritmi. Ciò non toglie che intorno all'opera ci sia tanta passione e questo comporta fantasie difficilmente replicabili.

L'ultima arrivata è stata preparata da 404nocreativeusername, utente di Reddit che ha postato la sua fan art che unisce il mondo di Berserk con quello di The Mandalorian. In questo strano incontro tra due universi che difficilmente possono collaborare, vediamo il minaccioso Guts indossare un'armatura del Berserk rivisitata per adattarla a quella del Mandaloriano. Lo spadone nero invece diventa una spada oscura, arma creata proprio dal popolo che abitava Mandalore.

L'Ammazzadraghi in questa versione probabilmente fa anche più paura. Cosa ne pensate di questa unione tra Berserk e The Mandalorian? I fan non dovranno attendere molto per la fine di Berserk in ogni caso, dato che Miura ha annunciato l'avvicinarsi del climax.