Berserk e l'Italia: ricordate questa scena dove c'è un famoso edificio storico italiano?

Kentaro Miura ha deciso di ambientare Berserk in un mondo medievale, lanciandoci tra castelli e guerre tra regni, ma inserendo anche creature oscure e demoniache che cercano in ogni modo di distruggere la vita dei protagonisti. Questi ultimi però, in qualche frangente, si sono ritrovati anche in Italia, o meglio scenari ispirati a essa.

Gatsu ha girato tante città, villaggi e paesi di ogni tipo durante il suo viaggio alla ricerca di Griffith e di un modo per far tornare Caska come prima. Pertanto, non ci sono state soltanto le fortezze dell'Età dell'Oro come ambientazione per le tragiche avventure del cavaliere nero. In uno dei capitoli di Berserk appare una cittadina di chiara ispirazione italiana, con un edificio in particolare che fa risaltare tutta l'ispirazione derivante dalla Toscana nel primo periodo rinascimentale.

Come si può notare nell'immagine in basso, l'edificio riporta fortissime somiglianze con il Palazzo Vecchio di Firenze, uno degli edifici civici più conosciuti e riconoscibili al mondo. Vista la sua costruzione datata 14° secolo, può tranquillamente entrare nell'ambientazione del manga di Kentaro Miura. Ovviamente questo non è l'unico riferimento all'Italia in Berserk, basti pensare a Farnese che già dal nome fa pensare a una dinastia fiorentina, e ad altri edifici ispirati all'italianità presentati proprio durante la saga che ha coinvolto la giovane.

Al momento la storia si è fermata all'Isola degli Elfi, con Berserk 364 che potrebbe aver chiuso un ciclo.