Berserk: Jim Lee, artista ex Marvel e DC Comics, dedica il suo ultimo sketch a Guts!

Le ultime elezioni americane hanno registrato l'affluenza più alta dell'ultimo secolo, soprattutto per merito della compagna social di cittadini, candidati alla Casa Bianca, personaggi dello spettacolo e molti altri artisti. Tra i tanti spicca anche Jim Lee, che ha deciso di motivare i suoi fan sfruttando l'immagine del protagonista di Berserk.

In calce potete dare un'occhiata allo splendido ritratto del Guerriero Nero, decisamente distante dal classico stile utilizzato dall'artista ex Marvel e DC Comics. Jim Lee ha invitato i fan a scorrere le immagini per scoprire i dettagli sul ritratto, ma come potete vedere si tratta solo di un incentivo per ricordare ai suoi follower l'importanza del voto.

Guts, protagonista di Berserk, è recentemente tornato in azione nel capitolo 362 del manga, distribuito nelle edicole giapponesi lo scorso 23 ottobre. Purtroppo l'uscita del capitolo è stata accompagnata da un nuovo annuncio di hiatus, perciò difficilmente rivedremo in azione Guts e la sua squadra prima del 2021. In totale, nel 2020 sono stati pubblicati appena 3 capitoli di Berserk.

In totale, nel 2020 sono stati pubblicati appena 3 capitoli di Berserk.