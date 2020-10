Berserk: Kentaro Miura consiglia di rileggere una vecchia opera di Tetsuo Hara

Nonostante la delusione a causa della sospensione della pubblicazione di Berserk, i numerosi fan dell'opera di Kentaro Miura aspettano con ansia di scoprire come si concluderanno le vicende di Gatsu e dei suoi alleati. Nel frattempo, il celebre mangaka ha consigliato una nuova opera da leggere.

In calce alla notizia potete trovare il tweet condiviso dall'account @MangaMogura, nel quale è presente la copertina della nuova edizione di "Hana no Keiji", conosciuto in Italia con il nome "Keiji il magnifico" e la cui traduzione è stata affidata alla Star Comics. Pubblicato per la prima volta in Giappone nel 1990, il manga è ispirato al racconto di Keichiro Ryu, che ci permette di conoscere tutti i dettagli della vita di Keiji Maeda, personaggio del periodo Sengoku realmente esistito e che ha fatto parte della corte di Tokugawa. L'editore dell'opera ha quindi deciso di ripubblicarlo e proprio in questa occasione Kentaro Miura ha espresso tutta la sua ammirazione per questa opera, composta in tutto da 18 volumi e da un sequel, che è stato anche trasposto in un anime andato in onda nel 2013.

Nel messaggio è anche possibile vedere la copertina della nuova edizione, incentrata sul protagonista Keiji Maeda. Infine, vi segnaliamo questa splendida fan art di Berserk che ci mostra Gatsu in versione Apostolo Demoniaco.