Berserk: il lottatore UFC Takashi Sato si presenta sul ring citando l'anime

Entrare nell'ottagono e trovarsi di fronte Takashi Sato è sicuramente un'esperienza che pochi lottatori dell'UFC vogliono intraprendere, specie perché il lottatore giapponese è forte di un solidissimo record di 16 vittorie e 3 sconfitte. Nel corso dell'ultimo incontro poi, il lottatore è salito sul ring citando un altro guerriero imbattibile: Guts.

Sato ha infatti deciso di effettuare il walk-in accompagnato dalla splendida Hai Yo, pezzo estratto dalla colonna sonora dell'anime di Berserk del 2016. La traccia è sicuramente il punto più riuscito dell'adattamento anime, spesso criticato dei fan a causa delle pessime animazioni in CGI. In tutti i casi il brano sembrerebbe aver dato la giusta carica al lottatore, visto che l'avversario Jason Witt è stato sconfitto con un TKO nel corso del primo round.

Nonostante i grossi problemi in fase di serializzazione, riscontrati soprattutto a causa dell'eccessiva lentezza del mangaka Kentaro Miura, Berserk rimane un pilastro inamovibile della cultura pop moderna e uno dei manga più letti ed apprezzati al mondo. Ovviamente, un lottatore giapponese non può che essere orgoglioso di un'opera di questo calibro.

Nel caso in cui foste fan della serie poi, non potete davvero perdere l'occasione per dare un'occhiata all'inquietante torta di Berserk mostrata sulle nostre pagine pochi giorni fa.