Berserk: il manga tornerà in pausa subito dopo il capitolo 360?

Senza nemmeno dare il tempo al nuovo capitolo di Berserk di uscire che già in rete si inizia a speculare sul futuro del manga. I primi leak dalla rivista Young Animals, infatti, oltre a rivelare i primi dettagli dal capitolo 360, sembrano suggerire una nuova pausa del capolavoro di Kentaro Miura.

Nella prima settimana di aprile, il magazine ha annunciato il ritorno di Berserk con l'attesissimo capitolo 360, a seguito di una pausa durata ben 8 mesi. Nel frattempo, com'era prevedibile, in rete sono trapelati i primi leak della rivista, come il titolo della puntata, "Piantando i Ciliegi", nonché le prime informazioni in merito al prossimo numero del magazine previsto per il 22 maggio.

Nella fattispecie, Young Animals ha confermato il timore degli appassionati, ovvero che nella prossima uscita della rivista non sarà presente alcun capitolo di Berserk che dunque, salvo sorprese in occasione degli spoiler completi, tornerà in pausa. Ad ogni modo, non ci resta che attendere qualche giorno per la conferma definitiva, ovvero quando il magazine uscirà ufficialmente in patria tra appena 3 giorni.

Qualora abbiate bisogno di recuperare gli ultimi eventi della storia per ripassare la narrazione, vi suggeriamo di dare uno sguardo al nostro speciale su Berserk, in cui ricapitoliamo la trama fino ad ora. E voi, invece, siete convinti che il manga tornerà nuovamente in pausa a tempo indeterminato o sarà una breve attesa? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.