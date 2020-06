Berserk: la Mano di Dio vi terrorizzerà in questo disegno mozzafiato

La fiaba dark fantasy di Kentaro Miura è in prosecuzione da anni. Il viaggio di Gatsu in Berserk ruota principalmente intorno alla sua vendetta contro Grifis, ex alleato che ha ceduto alla voglia di conquistare il mondo diventando il quinto e ultimo membro della Mano di Dio. Dopo un rituale, nulla è stato più lo stesso in quel mondo.

Da quella tragica giornata dell'Eclissi, Gatsu ha giurato vendetta contro il suo ex compagno e affronta mostri giorno dopo giorno. Dal canto suo, Grifis si sta invece godendo il suo nuovo ruolo ed è tornato a essere il Falco Bianco che ha conquistato tanti regni e terre da mani altrui. A osservare dall'alto le gesta del ragazzo c'è il resto della Mano di Dio, costituita dai quattro loschi figuri Slan, Void, Urik e Conrad.

Gli ultimi quattro li abbiamo visti poco in Berserk, mentre Femto ha fatto ovviamente più apparizioni per il legame con Gatsu. Il fan Dave Rapoza ha però deciso di dedicarsi al quintetto al completo per il suo disegno particolarmente eccelso. In fondo alla notizia potete vedere il tweet con il disegno del fan che racchiude in un'unica immagine Slan, Void, Urik, Conrad e Femto con l'eclissi rossa e nera alle loro spalle. Un disegno davvero particolareggiato e quasi realistico che aggiunge misticismo e oscurità ai figuri di Berserk.

Un altro fan ha invece dedicato il suo disegno a Zodd e Gatsu, mentre il mangaka originale Kentaro Miura si sta concentrando sul prossimo capitolo di Berserk.