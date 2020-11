Berserk: la mano meccanica di Gatsu diventa una protesi per merito di un fan

Berserk rappresenta uno dei pilastri dell'industria dei manga, soprattutto per quanto riguarda gli shonen, e ad oggi la serie creata da Kentaro Miura più di 30 anni fa, rientra sicuramente tra le più drammatiche mai scritte, con un protagonista profondamente segnato da eventi orribili, e un universo oscuro, abitato da creature raccapriccianti.

In seguito all'Eclissi, avvenimento che ha disintegrato la Squadra dei Falchi, e rivelato agli occhi dei suoi compagni i veri piani di Griffith, Gatsu ha intrapreso un viaggio di vendetta, e nel lungo cammino percorso finora ha trovato diversi oggetti che si sono rivelati particolarmente utili. Oltre naturalmente al suo spadone Ammazzadraghi, Gatsu è infatti dotato di una mano meccanica, che apparentemente serve per afferrare meglio la spada, ma che si è rivelata col tempo una vera e propria arma, con tanto di cannone incluso.

Un fan della serie ha deciso di creare una sua versione della mano del protagonista, e come potete vedere nel post in fondo alla pagina il risultato è a dir poco fedele. L'utente @Venom-Fryboy ha condiviso l'immagine in questione dicendo di aver perso le dita della mano a causa di un incidente, e di aver quindi pensato di realizzare una protesi basata sulla mano meccanica di Gatsu.

Ricordiamo che ll manga di Berserk è di nuovo in pausa, e vi lasciamo ad un simpatico crossover tra Berserk e Rick e Morty.