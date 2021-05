Berserk: da Mashima a Okubo, tutti i messaggi dei mangaka dedicati al maestro Miura

L'incredibile passione mostrata dalla community mondiale nei confronti di un'opera importante come Berserk ha portato anche numerosi mangaka a commentare la dipartita di Miura , come potete vedere dai diversi post riportati in fondo alla pagina. "Berserk mi ha tenuto giovane. Nonostante la mia età, avevo le vertigini ogni volta che andavo a comprare un nuovo volume nel giorno d'uscita. Ora sono stordito e distrutto . Che Miura-sensei possa riposare in pace." con queste parole Hiro Mashima, autore di Fairy Tail ed Edens Zero, ha voluto dire addio al maestro.

Hiro Mashima (Fairy Tail, Edens Zero): "Berserk has kept me young. Despite my age, I'd get giddy whenever I went to buy a new volume on release day. Now I'm dazed and devastated. May Miura-sensei rest in peace." https://t.co/jihKjhALHG — Edo (@edomonogatari) May 20, 2021

Message from George Morikawa, author of Hajime no Ippo and contemporary of Kentaro Miura. https://t.co/kRF5SdR9xI pic.twitter.com/K9UEaqw4PF — Curtis L. (@KertysL) May 20, 2021

Kentaro Miura passed away on May 6, 2021 from acute aortic dissection. He was 54. Miura-sensei was a master artist and storyteller and we had the great privilege of publishing several of his finest works, including his masterpiece, Berserk. 1/ — Dark Horse Comics (@DarkHorseComics) May 20, 2021