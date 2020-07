Berserk: un meme esilarante trasforma i nemici di Gatsu in torte

Berserk è conosciuta come una delle serie più violente, tetre, e drammatiche in ambito manga. Seguendo la storia di Gatsu e della sua fidata spada Ammazzadraghi, abbiamo visto molti scontri con terribili demoni, e mostri che popolano l'oscuro universo creato da Kentaro Miura. Mostri che alcuni fan hanno voluto rendere simpatici con dei meme.

In un mondo dark fantasy come quello di Berserk è molto difficile ritrovarsi in situazioni divertenti, leggere e ricche di ironia, e proprio per questo che i fan dell'ormai trentennale serie di Miura hanno rivisitato alcuni degli scontri di Gatsu immaginando gli avversari come delle deliziose torte che vengono facilmente tagliate a metà dall'enorme lama che l'ex membro della Squadra dei Falchi porta sempre con sé.

L'utente @Ragesama, seguendo la serie di meme sotto il nome di "This is a cake", ha condiviso su Reddit l'immagine che trovate in calce alla notizia, dove appunto Gatsu divide letteralmente in due uno dei primi avversari visti nel manga. Sovrapponendo alle parti del corpo tagliate due fette di torta la scena perde immediatamente tutta la sua brutalità, diventando addirittura buffa.

Ricordiamo che mancano ormai pochi giorni all'uscita del capitolo 361 di Berserk, e che di recente Gatsu è diventato Wolverine in una splendida fanart.