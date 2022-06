Berserk: il messaggio di Young Animal e Kouji Mori ai lettori

Berserk continuerà senza Kentaro Miura. Il mangaka ci ha lasciato più di un anno fa e da allora sono nate molte discussioni sul fatto che la serie dovesse, o meno, proseguire senza la sua guida e il suo inimitabile stile. Dopo mesi senza novità, Young Animal ha confermato la continuazione della serie, pubblicando anche un messaggio per i lettori.

Planet Manga, editore che in Italia detiene i diritti dell’opera, ha condiviso le parole della redazione di Hakusensha e di Kouji Mori, caro amico di Kentaro Miura e ora coinvolto nella produzione come supervisore, nel post che trovate in calce.

La prima parte è dedicata alle scuse per i mesi trascorsi senza notizie, e ai ringraziamenti per la passione mostrata nei confronti del manga. Successivamente viene ribadito il fatto che quotidianamente Miura condivideva idee sull’evoluzione della serie sia con i suoi collaboratori che con Mori. Annotazioni e promemoria aiuteranno a concretizzare tali idee e ad inserirle nei prossimi capitoli.

La fedeltà al materiale lasciato dal maestro, viene specificato, sarà fondamentale nel processo di realizzazione, così come la determinazione nel non sviare dalle sue direttive. Nel messaggio viene inoltre ammesso che dopo i capitoli finali del Mondo Fantastico: L’Isola degli Elfi la trama si sposterà verso un nuovo arco narrativo.

L’ultima parte del messaggio è dedicata alle origini della serie, alla pubblicazione del primo volume, all’impegno che Miura ha messo nel migliorare di giorno in giorno. Ad oggi il volume 1 della serie è stato letto da 2 milioni di persone, lettori rimasti folgorati dalla straordinaria immaginazione e tecnica del maestro, che continua a vivere in ogni tavola di Berserk.

Per concludere vi lasciamo alla pagina teaser del capitolo 365, e alle reazioni dei fan per il ritorno della serie.