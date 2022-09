Berserk: il miglior Gatsu di sempre in questa figure da pelle d'oca di Primer 1 Studio

Gatsu non è soltanto il protagonista di Berserk, un uomo che ha affrontato intrepidi rischi per amore e che soffre per le gesta di colui che un tempo era l'uomo che stimava più di tutti. Nel tempo lo spadaccino nero è diventato un'icona della cultura anime e manga, un vero e proprio idolo che ha influenzato persino altri media.

Il suo personaggio è talmente apprezzato che nel 2020 anche l'autore di Ken il Guerriero lo omaggiò con un'illustrazione speciale, senza considerare le numerose edizioni di Berserk che saltuariamente arrivano sul mercato di cui l'ultima di Planet Manga in una variant edition limitata da 200 euro.

Ad ogni modo, recentemente Primer 1 Studio ha voluto omaggiare proprio questa figura in un modellino in scala dedicato alto ben 1m e 20cm. La statuetta in questione è dunque un omaggio a Gatsu con indosso l'Armatura del Berserker e con lo sguardo profondo e ricco di dettagli, proprio come l'iconica tavola del maestro Kentaro Miura in apertura alla notizia. Il prezzo per una figure del genere, tuttavia, lievita sino a 1990 euro, di cui 500 da scalare al momento del preordine con la consegna prevista durante il corso del 2024.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta di Primer 1 Studio, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.