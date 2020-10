Berserk: il misterioso annuncio sarà un anime remake in CG?

Il franchise di Berserk ha molto da farsi perdonare: una serializzazione incostante, adattamenti anime sporadici e insufficienti. Eppure, a partire da questo mese, qualcosa sembra finalmente destinata a cambiare in quanto un indizio sembra promettere una novità non da poco per il capolavoro di Kentaro Miura.

Tra pochi giorni conosceremo il contenuto dietro al misterioso progetto legato a Berserk che ha avuto modo di far discutere di sé nell'ultimo periodo. Yonkou Production ha provato a rintracciare gli indizi in rete e a fare un riassunto dell'attuale situazione del franchise nella speranza di chiarire cosa sarà annunciato il prossimo 9 ottobre.

L'insider ha rintracciato una vecchia intervista al presidente di Studio Orange, una nota compagnia di computer grafica che ha collaborato a progetti animati particolarmente conosciuti tra cui il recente adattamento di Beastars, in cui ha confermato che già dal mese di giugno la compagnia stava lavorando a un remake di un "titolo che potrebbe risultare familiare".

Come se ciò non bastasse, il produttore dello studio, Yoshihiro Watanbe, ha recentemente rivelato attraverso i propri canali social che in pochi giorni saranno annunciate grosse novità. Che sia finalmente arrivato il momento per un degno adattamento animato di Berserk? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.