Berserk: Miura era un maestro dell'horror, ecco 10 elementi narrativi che lo confermano

La storia di Gatsu di Berserk è costellata di momenti drammatici, sconfitte, perdite, e scontri con creature pericolose quanto brutali. Nella sua opera dark fantasy, considerata uno dei massimi della categoria seinen, Kentaro Miura ha inserito anche molteplici elementi horror, che coesistono molto bene all’interno di un universo così oscuro.

Ultimamente il connubio fantasy-horror è diventato quasi una prerogativa di molti videogiochi di ruolo action, basti pensare a Elden Ring di FromSoftware in cui sono presenti anche numerosi riferimenti a Berserk, ma sono pochi gli autori che possono vantare un immaginario orrorifico paragonabile a quello della serie di Miura. E questo non deriva unicamente dai mostri, ma anche da tropi ed elementi narrativi specifici. Vediamo quindi i 10 elementi horror che caratterizzano Berserk.

Iniziamo dalla squadra guidata dall’inquisitore Padre Mozgus, pronta a torturare e persino uccidere gli eretici. Ciò che rende questo gruppo spaventoso è la presenza di discepoli deformi, che successivamente diventeranno dei semi-apostoli e si trasformeranno in angeli mostruosi. Si tratta quindi di un culto oscuro, tema ricorrente in molte opere horror.

Nella rappresentazione degli Apostoli Miura ha preso molte ispirazioni, andando a creare creature dall’estetica decisamente aliena, ma anche esseri che richiamano forme e animali conosciuti ma dotati di capacità terrificanti. Il ribaltamento di ciò che sembra familiare trasformandolo in qualcosa di minaccioso rientra nei tropi del genere horror, e l’autore riesce a renderlo benissimo, basti pensare alla forma di lupo dell’armatura del berserker o all’estetica angelica di molte creature estremamente pericolose e letali.

Passiamo ora ad un espediente narrativo a metà tra l’azione e l’horror: l’inseguimento. In tutta la storia di Gatsu, a causa del marchio ricevuto durante l’Eclissi, il protagonista è perseguitato da demoni, e questo crea un senso di tensione continuo nei lettori, essenziale in qualunque storia horror. Altro elemento legato alla sfera dell’orrore in Berserk si ritrova nella presenza di un male antico, dai poteri inarrivabili e incontrastabili, rappresentato nell’opera dalla Mano di Dio e dall’Idea del Male.

Seguono poi due punti connessi tra loro: la presenza di molto sangue e violenza inaudita, e l’incredibile resistenza di molti dei nemici affrontati da Gatsu, che nonostante ferite letali riescono a reagire e aumentare ulteriormente la tensione del racconto, soprattutto quando il Guerriero Nero appare sfinito e affaticato.

Nascondere la vera e pura malvagità dietro un velo di bontà apparente è un altro elemento che Miura ha sfruttato più volte in maniera magistrale, come col personaggio di Rosine che nonostante un aspetto innocente si è rivelata un vero mostro. Passiamo poi agli oggetti che permettono di instaurare un contatto col male o con entità malvagie, tipici dei film e dei racconti horror, e che in Berserk prendono la forma dei Bejelit, artefatti ovali con occhi, labbra e nasi posizionati in maniera bizzarra, usati per evocare la Mano di Dio alla quale sacrificare qualcuno per ottenere potere.

Come nelle migliori storie horror Gatsu e compagni si ritrovano in situazioni orribili quando cala la notte, quando appaiono più vulnerabili, per quanto Gatsu stesso non possa mai veramente riposarsi per le creature soprannaturali attirate dal marchio. Infine, arriviamo alla costatazione che anche in Berserk i veri mostri sono gli esseri umani, che prendano o meno la forma di Apostoli. L’esempio per eccellenza è Grifis, che da capitano della Squadra dei Falchi decide di ascendere a membro della Mano di Dio sacrificando i suoi amici, violentando Caska di fronte ad un Gatsu incapace di agire, rimasto senza un braccio e senza un occhio.

Cosa ne pensate di tutti questi elementi horror inseriti in Berserk? Credete che Miura avrebbe meritato il titolo di maestro dell’horror? Fatecelo sapere nei commenti. Per concludere, ecco le sfide affrontate da Mori e dallo Studio Gaga per proseguire Berserk, e vi lasciamo a cosa aspettarsi dal nuovo arco narrativo del manga.