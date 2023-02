Berserk non si ferma più: i dati fatti segnare dal manga sono impressionanti

La tragica scomparsa di Kentaro Miura non ha fermato Berserk, che sta proseguendo nelle mani fidate di Kouji Mori e di Studio Gaga. Questi stanno cercando di onorare il defunto mangaka assicurandosi di trovare un finale per la lunga e oscura storia di Guts, ma che ne pensa il pubblico di questo lavoro? I dati parlano chiaro.

Il debutto di Berserk risale al 1989, quando la serializzazione del manga cominciò sulle pagine di Young Animal. L'opera dark è nel cuore dei lettori da dunque oltre tre decenni. Ma quante copie di Berserk sono state vendute nel mondo in così tanto tempo?

Tutto tace sull'uscita di Berserk 372. Il prossimo capitolo dovrebbe uscire entro l'anno, ma ancora né Mori né Gaga hanno lasciato trapelare alcunché. Nel frattempo, l'insider twitter @MangaMogura ha diffuso i dati più recenti sulle vendite dell'opera.

Al giorno d'oggi, Berserk conta un totale di 55 milioni di copie vendute del manga in tutto il mondo. In questo numero si racchiudono sia le copie cartacee che quelle digitali vendute nel corso della pubblicazione. A confronto con le vendite di manga più recenti come My Hero Academia questi dati non sono così sbalorditivi, ma non bisogna scordarsi che il creatore di Berserk non è più in vita e che la storia prosegue nonostante ciò. Se anche voi state collezionando l'opera, vi ricordiamo che entro fine febbraio 2023 potete ottenere la Berserk Icons Black Gold Collection di Planet Manga.