Berserk non torna nemmeno a luglio! A quando il prossimo capitolo del manga?

I lettori di Berserk sono stati colpiti da un'altra brutta notizia. Anche in questo mese di luglio la serializzazione del manga non proseguirà. Continuando di questo passo, l'opera ora nelle mani di Koji Mori e Studio GAGA mancherà per tutta la stagione estiva.

L'ultimo capitolo uscito di Berserk è il 373, pubblicato nel mese di maggio 2023. La serie creata dal compianto Kentaro Miura è assente dalle pagine di Young Animal di Hakusensha da circa due mesi, ma pare che almeno per il momento non arriveranno altri contenuti.

Berserk capitolo 394 non è uscito a giugno, ma dopo un altro, lungo mese di attesa i lettori ricevono una grossa delusione. È notizia ufficiale che Berserk 394 sarà assente dal numero di Young Animal in uscita il 28 luglio. I fan resteranno dunque un altro mese intero senza Berserk.

Con il 42° volume del manga di Berserk in uscita il 29 settembre in Giappone, la prima occasione utile per l'uscita del prossimo capitolo è ad agosto. Essendo a cadenza bisettimanale, il successivo appuntamento con la rivista Young Animal è fissato per il 18 agosto 2023 e Berserk non potrà assolutamente mancare questa data. Saranno sufficienti gli oltre due mesi di pausa a Studio GAGA e Koji Mori per la pubblicazione di un nuovo capitolo di Berserk?