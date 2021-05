Berserk: non volete attendere il finale dell'anime? Ci ha pensato un fan con un video

È da qualche capitolo a questa parte che Miura si sta orientando verso il finale di Berserk. La storia sembra avere infatti ben poco da dire e la battaglia finale tra Gatsu e Griffith potrebbe essere alle porte, almeno per quanto riguarda la trama principale. Come sappiamo, però, il problema è il ritmo di pubblicazione.

Se i fan del manga hanno la possibilità di vedere, un giorno, il finale di Berserk, non è detto che accadrà lo stesso per gli spettatori dell'anime. In molti vorrebbero un reboot di Berserk che probabilmente arriverà solo a manga concluso. Se non volete aspettare, un fan dell'opera ha postato sul subReddit dedicato un video dove mostra ciò che pensa che accadrà nel finale.

Il video comico di timm0rtal.art che potete vedere nel post in basso si concentra su un Gatsu che afferra Griffith per i capelli e lo scaglia contro vari oggetti. C'è una parete di pietra, una parete d'ossa, l'armatura del Cavaliere del Teschio e infine anche la poderosa Ammazzadraghi. Secondo il fan quindi Gatsu ucciderà Griffith in questo modo, con una vittoria brutale e sanguinaria come sempre successo nel manga.

Voi come immaginate il finale dell'opera? Un altro fan ci ha mostrato l'inizio dello scontro finale di Berserk in un'illustazione mozzafiato.