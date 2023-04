Berserk, ci saranno novità a breve: le parole del nuovo sensei

Con il ritorno del manga, Berserk è tornato a crescere. La morte di Kentaro Miura non ha fermato il corso della storia, che è tornata a svilupparsi grazie agli sforzi congiunti della casa editrice Hakusensha, degli ex assistenti di Studio GAGA ora diventati sensei a pieno titolo e, soprattutto, del migliore amico del maestro Miura, Koji Mori.

Avendo conoscenza di tutta la storia, avendone parlato più volte con Kentaro Miura, il sensei Koji Mori si sta occupando di tutto ciò che c'è da fare, lasciando ai ragazzi di Studio GAGA il compito di disegnare, mentre lui supervisiona il tutto e aggiunge ciò che sa sulla prosecuzione di Berserk. Tuttavia, il manga, dopo aver pubblicato diversi capitoli uno dietro l'altro per diversi mesi, si è arrestato. La fine della saga dell'isola degli elfi ha infatti segnato un importante stop nella pubblicazione: l'ultimo capitolo è stato presentato ai lettori a settembre 2022.

Non si sa quando arriverà Berserk 372, ma adesso c'è un'importante novità in vista. Drache Doratan, nickname usato da uno dei più influenti disegnatori di Studio GAGA, ha confermato ai suoi follower e quindi a tutti i fan del manga che Berserk sta per tornare. Più precisamente, c'è da aspettarsi qualche novità in merito nel prossimo futuro. Considerato che finora c'è stato un silenzio completo sull'opera e sulla sua realizzazione, le parole di Drache Doratan confermano che non c'è stato alcuno stop nella realizzazione dei prossimi capitoli e che ci sarà da aspettarsi un altro filotto di storie in pubblicazione su Young Animal.

Non resta che aspettare qualche altra settimana e capire quali sono le notizie in programmazione, ma soprattutto la data di uscita di Berserk 372.