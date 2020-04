Berserk: il nuovo capitolo si mostra nella prima splendida cover a colori

Il capolavoro di Kentaro Miura, Berserk, è una delle opere più controverse dell'intero panorama editoriale nipponico, complice soprattutto una serializzazione discontinua e irregolare. Nonostante l'opera sia ancora lontana da una fine imminente, il manga continua a essere un titolo straordinario sotto tutti i punti di vista.

Dopo oltre 8 mesi di attesa, il sensei ha deciso di tornare su Young Animals con il capitolo 360, episodio che dovrebbe riprendere gli eclatanti colpi di scena che hanno chiuso lo scorso numero. Tuttavia, i primi leak hanno immediatamente smorzato l'entusiasmo dei lettori in quanto Berserk tornerà subito in pausa già a partire dal prossimo mese.

Ad ogni modo, gli insider che hanno avuto accesso alla rivista in anticipo hanno già colto la palla la balzo per avvertire gli appassionati quanto il capitolo 360 sia a dir poco incredibile. A tal proposito, uno di essi, Hunter Informer, ha condiviso in rete la pagina a colori in apertura al nuovo numero, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che è interamente dedicata a Gatsu, l'iconico protagonista dell'opera. Per l'occasione, inoltre, il capitolo 360 è stato intitolato "Piantando i Ciliegi".

In attesa di conoscere il contenuto dell'episodio, vi suggeriamo di recuperare gli ultimi avvenimenti nel nostro speciale su Berserk. E voi, invece, cosa ne pensate della copertina a colori, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.