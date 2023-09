Berserk of Gluttony: key visual e data d'uscita per l'anime dark fantasy

In seguito alla pubblicazione dell’ultimo trailerdi Berserk of Gluttony il sito ufficiale dell’adattamento animato, basato sulle light novel dark fantasy scritte da Ichika Isshiki e illustrate da fame, ha condiviso una nuova key visual dedicata ai quattro personaggi principali, confermando anche la data d’uscita dell’anime.

Come avviene per molte serie di light novel, sempre più in voga negli ultimi anni, anche Berserk of Gluttony si è espanso in altri media, arrivando a ricevere prima un adattamento manga, iniziato nel 2018 e ancora in corso sulla rivista Comic Ride, e successivamente questa trasposizione animata a cura dello studio d’animazione A.C.G.T. che arriverà nei primi giorni del mese di ottobre 2023.

Infatti, come comunicato dallo stesso studio, il primo episodio di Berserk of Gluttony arriverà il 1 ottobre 2023 solo sui servizi di streaming U-NEXT e Anime Hodai, per poi arrivare sui canali Tokyo MX, Sun TV e BS11 il 4 ottobre 2023. Ulteriore conferma è arrivata anche tramite la key visual che potete vedere in fondo alla pagina, dove appare il protagonista, Fate, la sua spada Greed, Roxy, Myne ed Eris.

Per chi volesse saperne di più la storia è incentrata sul personaggio di Fate Graphite, maledetto e in possesso dell’abilità denominata Gluttony. Tale maledizione lo costringe ad essere perennemente affamato e alla ricerca di cibo, almeno fino a quando non uccide un furfante e lo mangia, assorbendone la forza e persino l’anima. Ciò risveglia la sua vera fame, il Gluttony, e se riuscirà a controllarla sarà in grado di costruire il destino che vuole.

Per finire vi lasciamo alle informazioni sul cast di doppiatori di Berserk of Gluttony.