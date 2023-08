Berserk of Gluttony: rilasciati un nuovo trailer e informazioni sul cast!

Il primo trailer dell'anime di Berserk of Gluttony ci aveva dato un'assaggio di questo adattamento. Ora arrivano nuove informazioni sul cast e un ulteriore video promozionale: vediamoli insieme!

Giovedì è stato pubblicato un nuovo teaser dell'adattamento animato tratto dalla novel di Ichika Isshiki e fame. Oltre a rivelare altri addetti ai lavori, abbiamo potuto ascoltare per la prima volta l'opening, intitolata Jekyll & Hyde di EverdreaM, che comporrà anche l'ending Ao no Geneki.

Tetsuya Yanagisawa sarà il regista (Highschool DxD), con la produzione dello studio ACGT. Mariko Kunisawa si occuperà della sceneggiatura e Takafumi Furusawa del character design. L'anime arriverà nell'ottobre di quest'anno e sarà disponibile in streaming su Crunchyroll per l'occidente.

Riguardo ai doppiatori sono stati rilasciati ulteriori nomi: Misato Matsuoka (Anzu in Heavenly Delusion) sarà la voce di Myne, che potete vedere in copertina al trailer, Hitomi Sekine interpreterà Eris. Le star che doppieranno i personaggi principali, però, saranno le seguenti: Ryota Ohsaka (Bennett in Genshin Inpact) vestirà i panni di Fate Graphite, Tomokazu Seki (Ezio auditore nella versione giapponese di Assasin's Creed) di The Black Sword Greed e Hisako Tojo intepreterà Roxy.

Voi siete curiosi di vedere questa serie che debutterà in autunno? Non perdetevi inoltre lo scorso trailer e gli altri annunci riguardo Berserk of Gluttony.