Berserk of Gluttony: nuovo trailer e annunci sul cast di assoluto livello!

Era già stato annunciato l'arrivo dell'anime di Berserk of Gluttony questa primavera. In occasione del Japan Expo 2023, però, Crunchyroll ha rilasciato nuove informazioni riguardo l'adattamento animato.

Nel corso della fiera, all'interno del proprio panel, la piattaforma di streaming americana ha mostrato nuovi trailer e rivelato alcuni membri del cast che hanno curato la realizzazione della prima stagione. Tetsuya Yagusawa (High School DxD, Orient) alla regia, ACGT (Fullmetal Alchemist, Fullmetal Alchemist: Brotherhood) come studio di produzione. La sceneggiatura sarà nelle mani di Mariko Kunisawa (Ascendance of a Bookworm, Orient) e il character design a cura di Takafumi Furusawa (Orient).

La storia è ambientata in un mondo dove ci sono persone con superpoteri e altre che ne sono prive. Chi possiede delle abilità sovrannaturali riesce a inserirsi nella società e a sfruttare le poprie capacità a suo vantaggio, per condurre una vita agiata. Chi non ha alcun potere è trattato come uno scarto umano. Fate, il nostro protagonista, possiede l'abilità di avere una fame insaziabile. Quello che sembrava essere un potere inutile, però, celerà dei vantaggi nascosti.

La serie è in arrivo ad ottobre 2023 in streaming su Crunchyroll. La conoscevate? Avete letto il manga o la light novel? Fatecelo sapere nei commenti!