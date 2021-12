Berserk: l'omaggio al maestro Kentaro Miura nel DLC di Blasphemous

Berserk rappresenta uno dei pilastri del fumetto giapponese, opera di riferimento per gli appassionati di dark fantasy, capace di influenzare generazioni di artisti, come gli sviluppatori di Team17, autori di Blasphemous che nel DLC hanno deciso di inserire un oggetto molto speciale, dedicato al maestro Kentaro Miura.

Considerato un discreto metroidvania dalla critica, Blasphemous è riuscito a colpire l’interesse di molti appassionati del genere soprattutto per lo stile artistico, l’atmosfera e il livello di sfida offerto ai giocatori. Tutti elementi che avvicinano l’avventura del Penitente alla drammatica esistenza di Gatsu, e che manifestano l’importanza che il capolavoro di Miura continua ad avere.

È stata comunque una grande sorpresa quella individuata dall’utente Cherry-Pez nel DLC finale di Blasphemous, ovvero Wounds of Eventide, dove è presente il Crimson Heart of a Miura, chiaro tributo al compianto mangaka. Nell’immagine riportata in calce si nota la singolare forma dell’item, un Bejelit, e nella descrizione si parla di “un’eclissi di un sole estraneo, invisibile” e di “un marchio permanente”, tre elementi centrali in Berserk. Cosa ne pensate di questo omaggio? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere vi lasciamo a tutti gli easter egg di Berserk apparsi nei trailer di Elden Ring.